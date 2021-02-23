Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta koronavirüs nedeniyle ilçe pazarı kapatıldı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Yeşilyurt'ta son zamanlarda vaka sayısının artması üzerine, uygulanacak yeni tedbirler ele alındı.
Toplantıda alınan kararla, ilçede cuma günü kurulan pazar yeri kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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