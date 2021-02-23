Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.