Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta artan koronavirüs vakaları üzerine Boyabat ilçesinde karantina uygulaması başlatıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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