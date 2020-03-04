Antalya'da sebze ve meyve komisyoncusu Tahsin Yılmaz, yılın ilk yeşil erik hasadının Mersin'de yapıldığını söyledi. Talep üzerine gece Mersin'e gidip 3,5 kilogram erik aldığını anlatan Yılmaz, erikleri 70'er gramlık paketler halinde tüketiciye sunduklarını belirtti.

İlk hasat olması nedeniyle eriğin fiyatının oldukça pahalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "70'er gramlık erikleri 50 liradan satıyoruz. İlk gün 1,5 kilogram civarında satış yaptık, bugün ya da yarın elimizdeki ürün biter" dedi.

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Dünkü fiyatı 250 liraydı

Eriğe talebin esnaftan değil vatandaştan geldiğini vurgulayan Yılmaz, hamile ya da eriği çok seven birini sevindirmek isteyenlerin kendilerine ulaşarak bundan istediğini belirtti.

Antalyalılar için eriğin yaz mevsimini simgelediğini söyleyen Yılmaz, tezgahlarda bu ürünü görünce yaz mevsiminin geldiğinin anlaşıldığını anlattı.

Dün, Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve hasadına başlanan eriğin kilogram satış fiyatı 250 lirayı bulmuştu. Hasadı yapılan erikler 100 gramlık paketlere konularak başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyük şehirlerdeki satış noktalarına gönderilmişti.