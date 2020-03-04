Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı tır bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis de yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer tır ise, servise arkadan çarptı. Servis her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü.

Kazada servisteki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.