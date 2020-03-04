İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 74 kişi FETÖ'nün hücre evlerinde gözaltına alındı.

Operasyonda bir miktar para, 69 cep telefonu ve 48 sim kart, 10 sahte kimlik, 12 laptop bilgisayar ve çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

5 ilde 31 yakalama kararı

İzmir merkezli yürütülen FETÖ soruşturmasında, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında yapılan usulsüzlük nedeniyle 14'ü ByLock kullanıcısı 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5'i ihraç komiser yardımcısı, 1'i ihraç baş polis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olan şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya, Muğla illerinde operasyon yapıldı.

Adana merkezli ByLock operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.