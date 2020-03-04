Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi.
07.25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8. Depremin derinliği ise 17,66 kilometre olarak kaydedildi.
Etiketler: elazığ deprem afad deprem SivriceSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 08:10
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