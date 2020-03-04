İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında yapılan usulsüzlük nedeniyle 14'ü ByLock kullanıcısı 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5'i ihraç komiser yardımcısı, 1'i ihraç baş polis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olan şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya, Muğla illerinde operasyon yapıldı.