Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 18'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakika fetöSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:09
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