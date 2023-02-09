Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan arama- kurtarma çalışmaları 7/24 aralıksız devam ediyor.

Depremin ardından saatler geçse de enkazlardan umutları yeşerten haberler geldi.

Onlardan biri de Adıyaman'da enkaz altında kalan 24 yaşındaki Fatma isimli genç.

Evin tavanıyla koltuk arasına sıkışan ​​​​​​​genç kıza ulaşan ekipler, önce genç kızı sakinleştirdi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibe genç kızın "Beni bırakmayın" demesi üzerine, genç kızı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan gönüllüler ekibinde yer alan Nuri Ertek, "Seni bırakmayacağız, geleceğiz" karşılığını verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası genç kız 60 saat sonra bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İki kız kardeşten 62 saat sonra sevindirici haber

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 2 kardeş depremden 62 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Özdemir-1 Apartmanı enkazından kurtarılan Fatma ve Merve Demir kardeşler, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşıdı.

Kahramanmaraş’ta enkazdan 56 ve 62 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

11 kişilik arama kurtarma ekibi, Onikişubat ilçesindeki yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

AFAD koordinasyonundaki ekip, bugün DAK timiyle iki enkazdan 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra sağ kurtarmayı başardı.

Anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Nurdağı'nda yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden ekipler, zamanla yarıştı.

Rize AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 63 saat sonra Tuba anne ve 3 yaşındaki çocuğuna sağ ulaştı.

Enkazdan çıkarılan anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

4 kişilik aile 64 saat sonra hayata tutundu

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazı üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek, anne Sude Rümeysa ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

8 yaşındaki Nisa da enkazdan çıkarıldı

Giresun, Bulancak ve Espiye Belediyesi itfaiye görevlilerince Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında yapılan çalışmalarda, ses geldiği tespit edildi.

Ekipler uzun süren çalışmanın ardından 8 yaşındaki Nisa'ya sağ olarak ulaştı.

Enkaz altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Ekiplerden bir kişi, "Nisa'cığım ben seni alacağım. Geri gel. Gelemiyor musun? Ben sana yardım edeceğim? Aferin sana" diye seslendi.

Enkazdan çıkarılan Nisa, "Artık gözümü açabilir miyim?" diye görevlilere sordu.

"Umudunuzu kaybetmeyin"

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan Selin Apartmanı enkazında çalışan ekipler, depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki Doğan Akkök'e ulaştı.

Kurtarma çalışmaları sırasında gençle sürekli diyalog kurarak moral veren ekipler, yazılımcı olmasını önerince Akkök, "Benim için grafik tasarım abi" yanıtını verdi.

Enkazın altından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Akkök'ün enkaz altındaki duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.

Anne ve iki kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Sakarya Caddesi Demir Apartmanı'nı tarayan ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza'yı depremden yaklaşık 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, Zonguldak'tan gelen maden işçileriyle yürüttükleri çalışmalarda, depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes adlı çocuğu, 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

Çalışma sırasında "Enes nasılsın, iyi misin? Bizde kal. Seni buradan alacağız." diyerek sohbet ettikleri Enes'e yaşını soran ekiptekiler, "13" yanıtını aldı.

Enes, okula gidip gitmediği yönündeki soruya da "Evet. 7. sınıf." şeklinde karşılık verdi.

Korkmaması istenen Enes'in "Korkuyorum" cevabını vermesi üzerine ekiptekiler, "Çok mu kötüsün. Maşallahın var. İyisin. Bizde kal paşam. Allah'ın izniyle alacağız. Hepimiz buradayız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

Enkazdan çıkarılan Enes, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 aylık bebek depremden 66 saat sonra kurtarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibi, Hatay'da görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binaya yönlendirilen ekipler, enkazdan 7 aylık bebeği kurtardı.

Ekipler, molozların arasından çıkardıkları bebeği, ambulansa götürerek ilk müdahalesini yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı

Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.

80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de uzun uğraşlar sonucu depremden 68 saat sonra enkazdan 3'ü çocuk 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

69 saat sonra kurtarıldı: Ekipler sevinç yaşadı

Hatay'ın merkezinde bulunan Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma operasyonuna katılanlar sevinç yaşadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi 28 yaşındaki Gülsüm Karayılan, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

Daha önce de genç kadının eşi ve iki çocuğu, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılmıştı.

Depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı. Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi.

Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet, 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Adıyaman'da Ahmet Erdem de, depremden 70 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Ekipler, 7 yaşındaki çocuğa, "Ahmet'e sakız ayarlayacakmışsınız. Sana çikolatalı ekmek de hazır. Gel Ahmet'im gel oğlum" diye seslendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.

Depremin 72. saatinde enkazdan çıkarıldılar

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yaralı çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı.

Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]