Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı geçişi 2. Viyadük üzerinde, Alaattin Öksüz idaresindeki yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen Osman Aşkın yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs sürücü Alaattin Öksüz ile yolcular Yurdagül Dönmez, Uğur Başkan, Havva Zambak, İsmail Güneştaş ve Fuat Atalay çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Düzce
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