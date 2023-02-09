Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
68 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş'ta depremde enkazın altında kalan bir çocuk 68 saat sonra çıkarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyor.
Endonezyalı kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan itfaiye ekipleri bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.
İtfaiye erleri, yaptıkları çalışmada, Yusuf Elmaruf isimli çocuğu 68 saat sonra yıkıntıların altından çıkarmayı başardı.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş
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