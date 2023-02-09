Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
[Fotograf: AA]
Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar bugün idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.
Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle 9 Şubat Perşembe günü il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı Hava Durumu
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