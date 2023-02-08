Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kunduracı Abbuş Sokak'taki bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, Fatma Açıkgöz'ü kurtarmayı başardı.

Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan küçük çocuğa yakınları, "Korkma halacığım.", "Babaannen burada kuzum." diye seslendi. Babaannesi çocuğun elini öperek moral verdi.

Ağlayarak anne ve babasını soran çocuğu ekipler, "Halan da seninle geliyor." diye sakinleştirmeye çalıştı.

Depremden bir kişiyi daha sağ kurtaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Hatay'da görev yapan ekibin, 103 kişiyi enkazdan kurtardığı öğrenildi.