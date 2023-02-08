İzmir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, depremden etkilenen 10 ile toplam 602 gönüllü sağlık personeli ile 4 tır tıbbı malzeme ve cihaz gönderdiklerini bildirdi.

Deprem bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan sağlık çalışanları ile il müdürlüğü binası önünde bir araya gelen Erkuş, yola çıkan personeli uğurladı.

Sağlık çalışanlarına hitaben konuşan Erkuş, fedakarlık gösteren çalışanlara teşekkür etti, başarılar diledi.

Erkuş, 333 uzman hekim, pratisyen hekim ve sağlık çalışanı, 130 112 görevlisi, 139 UMKE görevlisinin kara ve hava yoluyla bölgeye hareket edeceğini, 9 UMKE aracı, 44 ambulans ve tıbbi malzeme ve cihazların bulunduğu 4 tırın da bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.