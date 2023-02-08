Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."