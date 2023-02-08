Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 yaşındaki çocuk enkazdan 61 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri depremden yaklaşık 61 saat sonra enkaz altında kalan 7 yaşındaki Reyyan Hammadi'yi yaralı olarak kurtardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan Ali Sezai Efendi Caddesi'nde arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, enkazdan Suriyeli 7 yaşındaki Reyyan Hammadi isimli çocuğu depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı çıkardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
Son Haberler
- 12:53
- 12:57
- 12:47
- 12:59
- 12:54
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 2 kardeş depremden 62 saat sonra kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz