Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 19:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 2 kardeş depremden 62 saat sonra kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 2 kardeş depremden tam 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İlçede sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 2 kardeş depremden 62 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Özdemir-1 Apartmanı enkazından kurtarılan Fatma ve Merve Demir kardeşler, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşıdı.
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