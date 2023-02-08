Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanların haberleri, umutları diri tutuyor.

Deprem bölgelerinde çeşitli kurum kuruluşların görevlileri ile gönüllülerden oluşan 98 bin 153 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli görev yapıyor.

Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanların haberleri, umutları diri tutuyor.

10 yaşındaki kız çocuğu 39 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 75. Yıl Caddesi 26 Sokak'taki bir binanın enkazında bulunan Sevgi ve kızı Ecem Boğacı enkaz altından 39 saat sonra sağ çıkarıldı.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı Ahlaz Apartmanı'nda AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarla depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

4 kişi kurtarıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arama kurtarma ekipleri, Antakya Esenlik Mahallesi'nde bir binanın enkazından gelen sesler üzerine ilk depremden yaklaşık 35 saat sonra 4 kişiyi kurtardı.

6 yaşındaki Eymen, 7 katlı binanın enkazından çıkarıldı

Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekipleri 50 yaşındaki Hala Nurullah'ı sağ çıkardı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 6 yaşındaki Eymen'i kurtardı.

6'sı çocuk 11 kişi yaralı kurtarıldı

Düzce'den bölgeye giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile AFAD Gönüllüleri Derneği ekipleri, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6'sı çocuk 11 kişiyi enkazdan yaralı çıkardı.

Hatay'da bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ ulaştı.

Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı enkazında arama kurtarma ekipleri ve askeri personelin çalışmalarında Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazında arama kurtarma ekipleri ve askeri personelinin çalışmalarıyla Mesude Akar (24), enkazdan 49 saat sonra kurtarıldı.

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi Çatır Sokağı'nda yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 45 saat sonra 2 kişiyi sağ çıkarıldı.

80 yaşındaki kişi, depremin 52'nci saatinde kurtarıldı

Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ulaştıkları 66 yaşındaki Şennur isimli kadını depremin 40'ıncı saatinde kurtarmayı başardı.

Kartal Belediyesi ekibi, Hatay Antakya'da 1 kişiyi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkardı.

AFAD koordinasyonunda çalışmalara başlayan öğretmenler, enkaz altındaki 20 yaşındaki genci enkazdan yaralı kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri, Hatay'da 1 kişiyi 52 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, 600 Evler mevkiinde bir binanın enkazından depremden 54 saat sonra 80 yaşındaki kişiyi kurtardı.

Eymen ve Esra kardeşler, enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da Kandıra Belediyesi ve diğer arama kurtarma ekipleri 52 saat sonra Yiğit Çakmak'ı enkazdan sağ çıkardı.

Hatay Kırıkhan Gökkuşağı Sitesi'nde enkazı kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses ve ışık geldiğini belirledi. Ekipler, yer tespitinin ardından diğer kurtarma ekipleriyle Eymen ve Esra adlı çocukları depremin 52'nci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Kardelen Sokak'taki Lojmanlar Apartmanı'ndan ses geldiğini duyan ekipler, yaklaşık 56 saat sonra Ece Turan ve Ece Bağdidi'yi enkazdan sağ çıkardı.

Ayşe bebek, 57 saat sonra enkazdan çıkarıldı

ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekiplerin çalışmaları sırasında Çetillik Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında ailesine ulaşılamayan ve isminin "Ayşe" olduğu öğrenilen 4 aylık bebek, depremden yaklaşık 57 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Ürgen Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarında İsmail Gümüş'ü, depremin 58. saatinde enkaz altından kurtardı.

Görevliler, enkazdan çıkarılan Gümüş'e, "Bravo sana. Seninle maça da gideceğiz inşallah." diyerek moral verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışırken, gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 5 kişi sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yıkılan İkizler Apartmanı'nın enkazında isminin Abo Hamza Damlahy olduğu öğrenilen 60 yaşındaki kişiyi, depremden 59 saat sonra enkazdan kurtardı.