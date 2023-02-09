Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a götürüldü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaralı olarak kurtarılanlardan bazıları, Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a götürüldü.
Atatürk Havalimanı'na saat 23.15'te inen uçaktan sağlık ekipleri tarafından sedyelerle alınan yaralılar, tedavileri için ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Son Haberler
- 13:08
- 13:03
- 12:53
- 12:57
- 12:47
Sıradaki Haber
Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz