Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Açıklama BUDO'nun internet sitesinden yapıldı.
Buna göre, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bilgisi verildi.
Etiketler: İstanbul Bursa Deniz Otobüsü
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