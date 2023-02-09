Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ikinci deprem, Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir binanın yıkılma anladı da görülüyor.