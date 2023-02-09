Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da deprem anı araç kamerasına yansıdı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ikincisi Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ikinci deprem, Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir binanın yıkılma anladı da görülüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Adana Deprem
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