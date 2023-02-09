Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay merkez Akevler Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazında görevlendirilen Yalova Belediyesi arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan anne ve oğlunu depremden 70 saat sonra kurtardı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da katıldığı çalışmada itfaiye ve gönüllülerce kurtarılan anne ve oğlu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sosyal medya hesabından kurtarma çalışmasını "mucize" olarak paylaşan Tutuk, "Bu duygular nasıl anlatılabilir ki enkaz altından gelen seslerin ardından ekibimizle hemen oraya yöneldik ve çok şükür Sefa kardeşimi annesi ile beraber 70'inci saatte sağ salim enkaz altından çıkardık." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde Yalova'dan giden 200 kişilik kurtarma ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.