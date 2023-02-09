Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da motosikletler öğleden sonra trafiğe çıkabilecek
İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına saat 13.30'dan itibaren izin verileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: İstanbul Valiliği İstanbul
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