Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
72 saat sonra enkazdan çıktı: İlk isteği eşiyle konuşmak oldu
Hatay Antakya'da enkaz altından kurtarılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan koca eşinin sağ salim kurtarıldığını öğrendi.
Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında Hatay Antakya'dan bir güzel haber daha geldi.
Çalışmalarda Odabaşı apartmanının enkazında bir kadın sağ salim olarak çıkartıldı.
Kurtarılan kadının ilk isteği, ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu.
Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Abdurrauf'a, karısının ve kızının enkazdan sağ salim kurtarıldığı söylendi. Ekipler, eşinin, 'Aşkım, canım neredesin?' sorusuna 'Geliyorum' diyen kocaya Şehir Hastanesi'ne gitmesini istediler. Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
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