Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Erzincan'dan Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 19 kişilik arama kurtarma timi, Ali Taşı Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.
Ekipler, 4 katlı binanın enkazından Fatma Özbek ile kızı Pınar Güçlüoğlu'nu 79 saat sonra sağ kurtardı.
Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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