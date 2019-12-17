Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere 40 dakikada 27 bin lira ceza17 Aralık 2019 Salı 15:43 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 17:27
Trafik ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bulunmadığı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sırasında 40 dakikada 27 bin 54 lira ceza kesildi.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde resmi ve sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) olmadığı noktalardaki emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sivil trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan araçların plakalarını tek tek tespit ederek, güvenlik noktasındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi.
Ekipler, ihlal yapan araçları durdurarak Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1002 lira para cezası kesti. İhlal yaparken ekipleri fark eden bazı araçlar şeritlerine tekrar girse de trafik polislerinden kaçamadı.
Denetimlerde 40 dakikalık sürede emniyet şeridi ihlali yapan 27 araca cezai işlem uygulandı. Araçlara toplam 27 bin 54 lira para cezası kesildi.
Kaynak: DHA