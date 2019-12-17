Paravan şirket kurup, 444'lü numaralardan kiraladılar. Bankaların müşteri temsilcisi gibi davranıp vatandaşları dolandırdılar.

İstanbul polisi, "Bankanızdan arıyoruz, hesabınızda anormal hareketler var. Verdiğimiz güvenli hesaba paranızı yatırın" diyerek dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışma yapıldı, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

55 yaşındaki kadın da dolandırıcıların kurbanlarından biri oldu. Hesabındaki 200 bin lirayı dolandırıcıların hesabına aktardı. Polis dolandırıcıların, kandırdıkları vatandaşların parasını bankadan çektikleri anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Şüphelilerden 6'sı mahkemeye çıkarılak tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA