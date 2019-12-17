Ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan kimya endüstrisi, 2019'da geride kalan 11 ayda dış satım performansını en fazla artıran sektörler arasında yer alıyor. İstanbul ve Kocaeli de sektör ihracatına verdikleri güçlü katkıyla dikkat çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılın 11 aylık döneminde 15 milyar 844 milyon 887 bin dolar olan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5'lik artışla 18 milyar 778 milyon 623 bin dolara yükseldi.

En fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya sektörü, yılın geride kalan bölümünde 208 ülke ve bölgeye sevkiyat gerçekleştirdi.

Sektör ihracatında ürün grubu bakımından incelendiğinde en fazla ihracat 5 milyar 477 milyon 467 bin dolar ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar grubunda yapıldı.

Plastik ve mamuller grubunda ihracat 5 milyar 431 milyon 264 bin doları bulurken, anorganik kimyasallarda 1 milyar 690 milyon 627 bin dolar, kauçuk ve kauçuktan eşyada 1 milyar 149 milyon 477 bin dolar, eczacılıkta 825 milyon 268 bin dolar, sabun ve yıkama ürünlerinde 754 milyon 987 bin dolar, boya ve vernikte 774 milyon 543 bin dolar, uçucu yağlar ve kozmetikte ise 759 milyon 485 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Sektör ihracatının yüzde 70'i komşu iki kentten sağlandı

Sektörün ihracatına en büyük katkıyı veren kentler İstanbul ve Kocaeli oldu. Ocak-kasım dönemindeki sektör ihracatının yüzde 70'i komşu iki kentten sağlandı.

İstanbul, ocak-kasım döneminde 8 milyar 937 milyon 609 bin dolarla kimya sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin kimya ihracatı 2018'in karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 27,5 artış gösterdi.

Türkiye'de kimyasal ürün üretim ve ticaretinin gerçekleştiği en önemli noktalardan biri olan Kocaeli, sektör ihracatında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Sektörün öncü firmalarını barındıran kentin sektördeki dış satımı, geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 31 artışla 4 milyar 244 milyon 551 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ağırlıklı olarak petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten firmalara ev sahipliği yapan İzmir, ihracatta 1 milyar 430 milyon 137 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bu ili 1 milyar 92 milyon 736 bin dolarla Ankara, 786 milyon 249 bin dolarla Gaziantep takip etti.

Kaynak: AA