MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalı. İhtiyaç olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP destek verecektir.

Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir. Siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz bir siparişidir."

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