UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surları, 5 kilometrelik uzunluğu ile Çin Seddi'nden sonraki en uzun yapı. Kentin kültür hazinesi surlardan taşların söküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Surları tahrip ettiği belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Ekiplerimizin yaptığı tespitlerle şu ana kadar 3 kişi tahrip edenler olarak gözaltına alındı ve adli soruşturma takibi sürüyor" dedi.

Diyarbakır surları ile ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların doğruluğu araştırılırken, surlarda oluşan tahribatın giderilmesi için restorasyon çalışmaları başlatılacak.

Güzeloğlu, ilk etapta 6 büyük burcun ve ona bağlı etrafındaki surların onarımını yapacaklarını söyledi.

"Keçi Burcu, Ulu Beden Burcu dahil sembol olan büyük burçlarımızla başlayacağız. 13 milyon 500 bin liralık bir onarım ve bakım ihalesini gerçekleştiriyoruz."

Restorasyon çalışmaları sonrası surların çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılacak. Burçlar ve surların çevresi aydınlatma sistemleri ile donatılacak.

Haber: Melik Kaya

Kamera: Fatih Aslan

Kurgu: Mahmut Karcı