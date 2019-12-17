Bursa'da, kızıyla birlikte Çekirge Devlet Hastanesine gitmek isteyen KOAH hastası yaşlı kadın, bindiği minibüste aniden fenalaştı.

Nöbet geçiren kadını gören yolcular, durumu minibüs şoförü Barış Korkmazer'e bildirdi.

Bunun üzerine güzergahını değiştiren Korkmazer, yaşlı kadını içindeki yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra hastaneye ulaştırılan yaşlı kadın tedaviye alındı. Tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumu iyi. Yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

"O an her şeyi bir kenara bıraktım"

Ambulans gelmeyince güzergahını değiştirdiğini söyleyen Korkmazer, şöyle konuştu:

"Araçta bulunan yolcular da yardımcı olunca ben de korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim. Daha önce de bir yolcum hastalandı, onu da kısa sürede hastaneye yetiştirmiştim."

Kaynak: DHA