Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 106. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini anlattı.

Kızına kavuşana kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyleyen Kaya, "Araştırdım, kızımı HDP götürdü" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hüsniye Kaya, 106 gündür evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"HDP ve PKK nasıl kızımı götürmüş ise öyle getirsin. Kızım için bu nöbete katıldım, gelene kadar da gitmeyeceğim. Kızım gelse de bu anneler için nöbete devam edeceğim. HDP'nin kapısından gitmem. Bu zulmü bize niye yapıyorlar? Çocuklarımızı getirsinler, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorlar."

"Çocuklarımızı istiyoruz"

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise, oğlunun 7,5 ay önce dağa götürüldüğünü, ancak 7,5 yıl olmuş gibi özlem duyduğunu vurguladı.

Begdaş, oğlunun sürekli rüyalarına girdiğini anlatarak, çocuklarına kavuşmak için destek beklediklerini anlattı.

İki ailenin evlatlarına kavuşması nedeniyle umutlandıklarını söyleyen Celil Begdaş, "Bir an evvel çocuklarımızı versinler. Benim çocuğum dağa gidecek çocuk değil. Çocuklarımız orada ne yiyor, ne içiyor kimse bilmiyor. Çocuğum gelsin, bir evim var onu da verip çadırda oturmaya razıyım. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol, bu acı bitsin" dedi.

Kaynak: AA