Türkiye
Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası17 Aralık 2019 Salı 12:59 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 13:06
Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Azeri uyruklu Türk vatandaşı olan ve örgütün il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Sabina Maylıba ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Maylıba'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Aynı mahkemedeki bir başka davada ise tutuksuz yargılanan Ayfer Oral da örgüt üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Kaynak: AA
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