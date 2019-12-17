Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezdikleri sırada patlayıcı madde kullanarak define arandığını tespit etti. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E., M.A. ve Ş.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, 2 akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA