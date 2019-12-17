Surlara beton attı, yetmedi su borusu döşedi. Uzun süre kamuoyunda gündem olan Alanya Kalesi'ndeki o ev kamulaştırılıyor.

Avusturyalı Walter Godina'nın Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kalenin iç kısmında bulunan bir evi alarak tadilat yaptırdığı ortaya çıktı.

Tarihi doku tahribata uğratıldı, surların bir kısmı yıkıldı. Alanya Müze Müdürlüğü, evin sahibi Godina hakkında suç duyurusunda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı da evin kamulaştırılması istedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de 727 bin 351 lira bedelle evin kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: TRT Haber