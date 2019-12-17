İzmir'de 22 Aralık 1924'te dünyaya gelen Prof. Dr. Sevim Tekeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden 1951'de mezun oldu.

Aynı fakültede 1982-1993 yıllarında Felsefe Bölümü Başkanlığı yapan Tekeli, özellikle astronomi tarihi ve Türk astronot Takiyüddin Raşit ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk kadın bilim tarihçisi olan Tekeli, dün hayatını kaybetti. Tekeli için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğrencileri, akademisyenler ve sevenleri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Bilime yaptığı hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz"

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, Tekeli'nin ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diledi.

Tekeli'nin öz geçmişi hakkında bilgi veren Gürer, "Prof. Dr. Sevim Tekeli'ye üniversitemize, fakültemize ve bilime yaptığı hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek ise, Tekeli'nin bilime katkılarını anlattı.

Kaynak: AA