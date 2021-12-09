Konya’nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi İsabey’de bulunan 3 katlı apartmanda evlerinin balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki M.E.K., balkondan metreyi elektrik tellerine uzatmaya çalıştı.

Metrenin tellere temas etmesiyle patlama sesi duyuldu. Akıma kapılan M.E.K.’yi gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ağır yaralanan M.E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda yanıkların olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamayı fark ederek yardıma gelen komşu Ali Kemal Çekirdekçi, “Ben karşı evde oturuyorum. Bir patlama sesi duyduk. Dışarıdaki alevi görünce hemen koştuk. Annesi o sırada yemek yapıyormuş o yüzden akımın çocuğu çektiğini görmemiş. Çocuk oyun amaçlı onu oraya uzatmış, akıma kapılacağını bilmiyormuş. Ama Allahtan metrenin tuttuğu yeri plastik olduğundan bir faciadan kurtuldu” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.