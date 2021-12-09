Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van Bahçesaray'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 bin rakımlı Karabet bölgesi beyaza büründü. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Van'da dün akşam başlayan kar yağışı, Bahçesaray ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Etiketler: Kar Yağışı
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