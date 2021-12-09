Van'da dün akşam başlayan kar yağışı, Bahçesaray ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.