Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, gece doğum sancısı başlayan Şahnaz Taşar'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle Taşar'ı hastaneye götürmek için yardım talebinde bulundu.
Hastayı almaya giden ambulans yolda kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri 6 saat sonra köye ulaştı.
Şahnaz Taşar'ın, bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Anne Taşar ile bebeğinin sağlık durumu iyi.
Etiketler: Van
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