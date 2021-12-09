İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık günü saat 07.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Ölen kişinin 52 yaşındaki Kanada uyruklu B.H.J. olduğu tespit edilirken, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüler incelemeye alındı.

İnceleme sonucunda, 2 şüphelinin, yolda yürüyen Kanadalı turistin önünü kestiği, arkadan yaklaşan başka bir şüphelinin de B.H.J'nin boğazına yumruk attıktan sonra taksiyle olay yerinden ayrıldığı, yere düşen turistin cüzdan ve cep telefonunun da yolunu kesen şüpheliler tarafından çalındığı belirlendi.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, yumruk atarak turistin ölümüne sebebiyet verdiği öne sürülen A.Y. ile hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen M.D. ve D.C'yi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler 18 yaşından küçük

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden M.D. ve D.C'nin 18 yaşından küçük olduğu ve ''hırsızlık'' suçundan çıkarıldıkları mahkemece önceki gün serbest bırakıldığı, A.Y'nin ise "kasten öldürme" suçundan bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi.