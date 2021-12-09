Küsget Sanayi Sitesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, oto kurtarıcı firması sahibi Cesur Delgezenli aracın içinde otururken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Delgezenli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: DHA]

Para anlaşmazlığı nedeniyle cinayet

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenlerin H.D. ve B.A. olduğunu belirledi. Ekipler, kimliği saptanan şüphelileri, saklandıkları M.T.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularında, aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle cinayet işlediklerini söylediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve B.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.