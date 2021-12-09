Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu'da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'nun turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün kıyısında yüzlerce ölü balığın olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler, balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için gölden ve ölü balıklardan numune alarak laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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