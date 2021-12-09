Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün kıyısında yüzlerce ölü balığın olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için gölden ve ölü balıklardan numune alarak laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.