Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüyü dron yakaladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Kadıköy Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde trafik ekipleri, dron destekli trafik denetimi yaptı. Bir pikap sürücüsü 2 kere üst üste kırmızı ışık ihlali yapınca cezayı 2'ye katladı.
Trafik ekiplerinin, Kadıköy Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde yaptığı dron destekli denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler alınan görüntülerle tespit edildi.
Denetimlerde kurallara uymayan bir kişiye emniyet kemerini takmamaktan 144 lira ceza kesildi.
Üst üste kırmızı ışıkta geçti
Dron ile tespit edilen pikap sürücüsü, üst üste 2 kere kırmızı ışık ihlali yaptı. Drona yakalanan sürücüye 2 ceza kesildi.
Öte yandan 4 sürücüye daha kırmızı ışık ihlali nedeniyle 314 lira para cezası yazıldı.
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