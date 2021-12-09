İzmir'e yaklaşık 25 yıl aradan sonra başlayan gemi seferiyle gelen Libyalı yolcular, kentten tekstil ve mobilya başta olmak üzere 2 bin tona yakın mal alımı yaparak dönüşe geçti.

Libya'nın Misrata kentinden çıkıp 5 Aralık'ta İzmir Limanı'na gelen yolcu gemisi 'Kevalay Queen', bugün limandan ayrıldı.

Gemi tüm kapasitesini doldurarak döndü

Geminin 2 bin ton olan yük kapasitesinin tamamına yakınının dolduğu, Libyalı yolcuların kentten özellikle inşaat malzemesi, tekstil ve mobilya ürünleri satın aldığı öğrenildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, seferin İzmir'de çarşı pazara hareket getirdiğini anlattı.

"Esnafın yüzü güldü"

Geçmişte olduğu gibi Libya'dan gemilerle gelenlerin yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdüğünü söyleyen Mutlu, şöyle konuştu:

"İzmir iş dünyası, Libya'dan gelecek gemilerin yolunu gözlemekteydi. Esnaf sanatkar camiası olarak bu seferleri çok önemsiyoruz. Bu seferlerin başlamasıyla her alanda önemli bir beklenti içindeyiz. İlk etapta bir yolcu gemisiyle başlayan ziyaretlerin artarak sürmesini ümit ediyoruz."