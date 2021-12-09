Otomotiv endüstrisinde ihracat her geçen gün artıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yılın ocak-kasım döneminde Trabzon otomotiv sanayisinin 41,4 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Kalyoncu, "2021 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 gibi yüksek oranlı bir ihracat artışı yakalandı. Bu başarıyla önemli bir ihracat hacmine ulaşan Trabzon otomotiv endüstrisi, 15,5 milyon dolarlık artışla en fazla ihracat artışı sağlanan üçüncü sektör oldu" dedi.

Saffet Kalyoncu, bu sektörden 36 ülkeye ihracat yapıldığına dikkat çekerek, dış satımda ilk üç ülkenin yüzde 56 artış ve 14,6 milyon dolarla Almanya, yüzde 66 artış ve 11,6 milyon dolarla Polonya, yüzde 318 artış ve 4,5 milyon dolarla Hollanda olduğunu anlattı.

Otomotiv sanayisi kente büyük değer sağladı

İhracat tutarı artışının yanı sıra pazar çeşitliliğinin de arttığını vurgulayan Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Kilogram başına ihracat birim fiyatı arttı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 1,65 dolar olarak gerçekleşen kilogram başına ihracat birim fiyatının 2021 Ocak-Kasım dönemi ortalamasında 1,88 dolara ulaşması sektörün bir başka başarısı olarak kayıtlara geçti. Trabzon'un büyük değeri olan otomotiv endüstrisi, ihracatın yanında istihdam yönüyle de Trabzon iline büyük katkı sağlıyor. Trabzon'da üretilen katma değerli yedek parça ürünlerinin neredeyse dünyanın tüm kara yollarında yol kat eden araçlarda kullanılması büyük bir başarı ve gururdur."