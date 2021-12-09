Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun arkasında yaklaşık 60 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun arkasında yaklaşık 60 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde meydana geldi.
M.K.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle İ.D.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yaklaşık 60 metre kamyonun altında sürüklendi.
Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Araç içinde sıkışan M.K.B.'yi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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