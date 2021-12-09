Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karantinayı ihlal etti, dilenirken yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de, çocuğu ile birlikte dilenen kişinin koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada kalması gerektiği belirlendi. Ekipler ceza kestiği kişiyi evine götürdü.
Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp Mahallesi Beçiyörükler kavşağındaki kadının çocuğu ile birlikte dilendiği ihbarını aldı. Kavşağa giden ekipler, dilenen kişiyi yakaladı. Fatma K. olduğunu belirlenen kadının, koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Fatma K.'ye dilendiği için "Kabahatler Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı. Şahsın üzerinden çıkan paralara da el konuldu. Fatma K. ve çocuğu daha sonra ekipler tarafından Akçakoca'daki evine götürüldü.
Etiketler: Düzce Karantina Koronavirüs
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