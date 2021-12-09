Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp Mahallesi Beçiyörükler kavşağındaki kadının çocuğu ile birlikte dilendiği ihbarını aldı. Kavşağa giden ekipler, dilenen kişiyi yakaladı. Fatma K. olduğunu belirlenen kadının, koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Fatma K.'ye dilendiği için "Kabahatler Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı. Şahsın üzerinden çıkan paralara da el konuldu. Fatma K. ve çocuğu daha sonra ekipler tarafından Akçakoca'daki evine götürüldü.