Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı. Yaşanan kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.
Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışmaya başlayan biri erkek diğeri kadın 2 kişi arasında tartışma yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Şikayetçi olmadılar
Şüphelinin, kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı.
Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Etiketler: Isparta Kadına Şiddet Kavga
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