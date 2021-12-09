Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışmaya başlayan biri erkek diğeri kadın 2 kişi arasında tartışma yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Şikayetçi olmadılar

Şüphelinin, kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı.

Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.