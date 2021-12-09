Libya'nın Misrata şehri ile İzmir arasında başlatılan yolcu seferlerinin ilki yapıldı.

25 yıl sonra yeniden başlatılan sefer kapsamında Misrata'dan çıkan 'Kevalay Queen' isimli 500 yataklı, 700 yolcu, 520 araç kapasiteli, 2 bin ton yük taşıyabilen gemi, 5 Aralık'ta İzmir'e demirledi.

İlk seferde 107 yolcu, İzmir'e gelerek, 4 gün boyunca bölgedeki turistik yerleri ziyaret etti.

4 günlük aradan sonra tekrar yola çıktı

İzmir ve çevre illerden alışveriş de yapan turistler, şehrin ve bölgenin ekonomisine katkı sağladı. İzmir'e ulaşan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Kevalay Queen', 4 günlük aranın ardından tekrar yola çıktı.

Türkiye'den Libya'ya gitmek isteyen 40'a yakın Türk vatandaşı da gemide yerini aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, ilk seferi en ufak bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını belirterek, bunun çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

"Karşılıklı yatırımlar artacak"

Karanfil, "Şu an İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz. İki ülke arasındaki özellikle ekonomik ilişkilerin daha hızlı ilerlemesi lazım. Bu konuda iş dünyasındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen Libyalı mevkidaşlarınızla bir araya gelin ve iş birliklerini artırın. Bu sayede Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki varlığı ve karşılıklı yatırımlar artacak, bu bölgeye ihracatı yükselecektir" dedi.