Kaza, Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasbi Şen idaresindeki otomobilin arka lastiği patlayarak, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda manevra yapan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Güllü Çelebi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.