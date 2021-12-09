Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patlayan lastik kazaya sebep oldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'da, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kumbaşı Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasbi Şen idaresindeki otomobilin arka lastiği patlayarak, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda manevra yapan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Güllü Çelebi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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